Законодатели Калифорнии приняли законопроект, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов скрывать лица при исполнении служебных обязанностей. Новое правило распространяется на местных, федеральных и внештатных офицеров, включая агентов иммиграционной службы (ICE).

Исключения предусмотрены для медицинских масок, спецподразделений SWAT и сотрудников Калифорнийской дорожной полиции (CHP), а также для оперативников под прикрытием. Законодательная инициатива направлена на повышение прозрачности работы полиции и предотвращение сокрытия личности при взаимодействии с гражданами.

Губернатору штата Гэвину Ньюсому предстоит подписать закон, после чего он вступит в силу. Полиция и профсоюзы сотрудников уже выразили обеспокоенность, считая ограничения чрезмерными и потенциально затрудняющими работу офицеров.