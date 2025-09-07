Трамп готовит новые санкции против России после крупнейшей воздушной атаки на Украину

Москва совершила крупнейший с начала войны массированный авиаудар по Украине, в результате которого пострадал Киев и ряд ключевых объектов инфраструктуры. Сообщается о многочисленных разрушениях и жертвах, в том числе пожаре в здании украинского правительства.

Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями Кремля и заявил о намерении ввести новый пакет санкций против России. По данным американских СМИ, речь может идти о тарифах на нефть и дополнительных ограничениях в финансовой сфере в координации с европейскими партнёрами.

«Россия демонстрирует нежелание завершать войну дипломатическим путём», — отметил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Трамп также сообщил, что планирует переговоры с европейскими лидерами 8–9 сентября, где ключевой темой станет прекращение российской агрессии.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что массированная атака показала: Кремль стремится не к переговорам, а к эскалации войны.

Новая волна санкций США против России может стать самой жёсткой с начала полномасштабного вторжения.