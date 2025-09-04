В Калифорнии предъявлены обвинения в масштабной схеме по контрабанде мигрантов

Федеральное жюри присяжных в Южном округе Калифорнии предъявило обвинения Абдулу Кариму Конте и Веронике Роблеро Пиварель в организации незаконной схемы по переправке мигрантов в США.

По данным следствия, Конте и Пиварель входили в преступную группу, занимавшуюся контрабандой тысяч мигрантов из разных стран, включая Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Турцию, Сомали, Камерун, Сенегал, Мавританию и Эфиопию. Люди платили десятки тысяч долларов за перевозку через Южную Америку и Мексику в обход официальных пунктов въезда.

Конте, по версии обвинения, координировал маршруты и контролировал незаконное пересечение границы США с Мексикой, в том числе через тоннели и лестницы. Пиварель обвиняется в сопровождении мигрантов и использовании поддельных документов для их пребывания в стране.

Фигурантам инкриминируют сговор, контрабанду мигрантов ради финансовой выгоды и пособничество. Кроме того, прокуратура добивается конфискации имущества, связанного с незаконной деятельностью.

Если вина будет доказана, обвиняемым грозит длительный тюремный срок и потеря активов.