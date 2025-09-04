Обычно перераспределение избирательных округов происходит раз в десять лет, после переписи населения США. Карты избирательных округов Конгресса перерисовываются с учётом меняющейся демографической ситуации.

В этом году линии фронта были обозначены после того, как Техас объявил о намерении перераспределить свои избирательные округа, по-видимому, следуя директиве президента Дональда Трампа о создании пяти новых мест для республиканцев в Конгрессе. Пять других республиканских штатов рассматривают возможность аналогичных действий.

Калифорния ответила отказом, заявив о намерении внедрить “триггерные карты” с более широким представительством для демократов, если какому-либо республиканскому штату удастся создать новые избирательные округа.

На еженедельном брифинге, организованном ACoM для СМИ 22 августа, приглашённые спикеры обсудили процесс перераспределения избирательных округов, последствия новых карт и то, может ли это привести к снижению числа голосов, поданных за представителей меньшинств.

“Это затяжное ‘путешествие’ началось четыре недели назад… Мы боролись против принятия закона, но он был принят. И мы показали, кто эти люди, которые используют силу, угрозы и запугивание — всё, что угодно, лишь бы получить то, что они хотят,” — сказал представитель Джин Ву, лидер демократов в Палате представителей Техаса, говоря об обстановке при принятии закона в Техасе, касающегося новых карт, подвергшихся джерримендерингу и которые могут создать 5 дополнительных мест для республиканцев в Конгрессе. Эти новые карты избирательных округов, как заявил Ву, рискуют подавить “те самые сообщества, которые являются движущей силой роста Америки”.

“Что они хотят — это обманывать… Цены растут. Люди теряют работу. Туризм сократился на 50% во многих регионах. Многие бизнесы не могут продолжать свою работу. И это только начало. Мы скоро вступим в самую тяжёлую рецессию за последнее время,” — продолжил Ву, критикуя действия нынешней администрации Трампа. “И республиканцам известно, что в этом виноваты только они, потому что это их политика и их слепая поддержка Дональда Трампа. Поэтому они решили, что единственный способ для них выжить — это обман.”

“Если они (политики) будут продолжать делать то, что делают, и заниматься перераспределением избирательных округов, то они не будут слушать избирателей. А зачем? Если они создают условия, чтобы всегда выигрывать.”

“Для сообществ меньшинств, для маленьких сообществ это гораздо более значимо, потому что причина этих действий республиканцев — рост этих сообществ, которые становятся угрозой для республиканцев,” — заявил политик. “Афроамериканцы, латиноамериканцы и азиаты сталкиваются с преднамеренным размыванием голосов избирателей посредством партийной тактики перераспределения избирательных округов. В Южном Техасе и Далласе они берут латиноамериканские общины, которые со временем набрали силу, но более рассредоточены.”

“Численность латиноамериканского населения резко возросла, численность азиатско-американского сообщества удвоилась, но мы почему-то должны верить, что нет места для новых округов, которые отражают эти изменения,” — сказал он.

“Они (республиканцы) разрубают эти сообщества меньшинств, чтобы они больше не могли стать растущей реальной силой. Это реальная угроза, и я надеюсь, что вы отнесётесь к этой борьбе со всей серьёзностью,” — сказал Ву.

“Демократия — это комплекс различных правил. И сложность заключается в том, что они управляются комбинацией федеральных принципов, законами каждого отдельного штата и прецедентами, установленными Верховным судом,” — сказал Сэм Ван, президент Лаборатории избирательных инноваций в Принстоне. “Любой наблюдатель может легко заметить, что все эти избирательные права проходят через значительные изменения, а с точки зрения расовой справедливости эти законы подвергаются нападкам.”

“Техасу выпала сомнительная честь стать свидетелем, по сути, самого радикального джерримендеринга в Конгрессе за всю историю избирательных прав,” — продолжил Ван. “Калифорния вот-вот окажется на втором месте с небольшим отставанием. Эти два штата — настоящая точка отсчёта.”

Ещё четыре республиканских штата рассматривают возможность перекройки своих карт: Флорида, Индиана, Миссури и Огайо. Три демократических штата — Иллинойс, Мэриленд и Нью-Йорк — намекнули, что тоже собираются это сделать.

“В Техасе нет законов, определяющих перераспределение избирательных округов, там буквально настоящий Дикий Запад. В то же время в Калифорнии перераспределение округов закреплено в Конституции штата, поэтому калифорнийцы могут изменить ситуацию только через голосование.”

“Вполне возможно, что расовый джерримендеринг вернётся в ближайшие несколько лет,” — сказал Ван, пояснив, что раздел 2 Закона об избирательных правах, защищающий от размывания и искажения голосов, подвергнется серьёзным испытаниям. “Можно подумать, что в рациональном мире существуют стандарты расовой справедливости при перераспределении избирательных округов, и они будут применяться равномерно во всех штатах. Но это не так.”

“Закон об избирательных правах, который был практически единогласно обновлён на двухпартийной основе в 1980-х годах, превратился в радиоактивное оружие для одной политической партии,” — пояснил он, отметив, что расовую справедливость и представительство можно было бы эффективнее обеспечить на уровне законодательного органа штата.

“Поэтому они берут этот кусок земли здесь и втискивают их в район с преобладанием белого населения. Так что их голоса больше не будут иметь значения. Они могут голосовать сколько угодно, но они никогда не смогут изменить исход выборов,” — заявил он.

“Существует несколько основных путей более или менее честного перераспределения округов, один из которых — создать независимую комиссию по перераспределению избирательных округов; другой — суды должны вступиться за защиту избирательного права, короче, так или иначе это должно быть гарантировано законом во всех 50 штатах.”

“Пара слов о результатах переписи 2020 года. Согласно ей, чернокожее население выросло, в то время как белое население США сокращается,” — сказала Сара Рохани, помощник юриста Фонда правовой защиты NAACP. “Справедливые карты избирательных округов могут привести к реальным изменениям и уже привели к формированию ответственного руководства, стремящегося к устранению неравенства во всех сферах жизни: от здравоохранения до образования, экологической безопасности, инфраструктуры и многого другого. Они действительно являются основой нашей демократии.”

“Рост населения в нашей стране за последнее десятилетие был обусловлен голосами цветных избирателей, и новые карты избирательных округов должны отражать более широкие избирательные возможности для чернокожих и других цветных избирателей,” — добавила она. Однако, по её словам, этим усилиям помешало решение суда 2013 года по делу Шелби против Холдера, до которого штаты, в которых существовала история расовой дискриминации при перераспределении избирательных округов, должны были получить предварительное федеральное одобрение, прежде чем их избирательные карты в Конгресс вступали в силу. Решение по делу Шелби постановило, что штатам больше не требуется получать предварительное одобрение.

“Таким образом, суд открыл путь целому ряду репрессивных законов о выборах и тактике размывания голосов по расовому признаку, которые серьёзно навредили чернокожим избирателям в этой стране,” — пояснила Рохани.

По её словам, изменение границ избирательных округов в 2020 году отразило решение суда по делу Шелби: штаты составили дискриминационные карты, которые не подвергались бы тщательной проверке ни Департаментом юстиции, ни коллегией из трёх судей Окружного суда округа Колумбия до их принятия.

NAACP совместно с Educational Fund подали иски в нескольких штатах, защищая право голоса чернокожих, и до сих пор ведут судебные разбирательства и апелляции в Алабаме и Луизиане. Очередное заседание назначено на 15 октября, на котором Сара Рохани будет защищать карту Луизианы в Верховном суде. Она отметила, что в том числе поэтому все взгляды направлены на Техас, чьи действия могут стать руководством к действию для других штатов, включая Луизиану.

“Справедливое представительство не является факультативным в этой стране. Это право всех американцев на равное участие в голосовании. Это краеугольный камень нашей демократии на протяжении всей истории. И, очевидно, до сих пор избиратели из расовых меньшинств были исключены из демократического процесса,” — заявила Рохани, призвав сообщества к самоорганизации, чтобы иметь возможность голосовать за кандидатов, которые действительно представляют их интересы.

“Говоря о том, что происходит в Техасе, необходимо рассмотреть текущую избирательную карту Техаса, которая была составлена в 2021 году, чтобы увеличить количество политиков-республиканцев,” — сказал Томас Саенс, президент и генеральный юрисконсульт MALDEF. “Администрация Техаса и губернатор были республиканскими десятки лет. И каждое десятилетие в рамках закона, как они его понимают, они всё больше увеличивают число республиканцев во власти.”

“Невозможно не создавать коалиционные округа в таком штате, как Техас, со значительным населением латиноамериканцев, чернокожих и американцев азиатского происхождения, часто проживающих в непосредственной близости друг от друга,” — продолжил он, отметив, что существующие карты Техаса уже были искажены в пользу республиканцев и ослабили голоса латиноамериканцев.

Саенс считает, что Техас теперь нарушает федеральный “Закон об избирательных правах” при поддержке Генерального прокурора США Пэм Бонди, которую Саенс назвал “самым неквалифицированным прокурором страны за всю историю” и которая намеренно неверно истолковала решение Апелляционного суда Пятого округа от 2024 года, в котором было установлено, что коалиционные округа не защищены “Законом об избирательных правах”. Бонди интерпретировала это решение таким образом, что создание коалиционных округов для выборов в Конгресс нарушает “Закон об избирательных правах”.

“За годы, прошедшие с переписи 2020 года и до настоящего момента, рост численности латиноамериканцев и других цветных сообществ в Техасе опережал рост численности белого населения. Поэтому (техасским республиканцам) пришлось ещё больше нарушать “Закон об избирательных правах”, поскольку в Техасе проживает ещё большее сообщество латиноамериканцев и других цветных, с которым им приходится бороться,” — пояснил Саенс.

“Даже если мы не можем юридически остановить эту явную манипуляцию процессом перераспределения избирательных округов, её можно преодолеть, если каждый человек, имеющий право голоса, особенно в цветных сообществах, придёт и проголосует 3 ноября 2026 года. Максимальное увеличение явки может преодолеть все манипуляции, происходящие в рамках демократического процесса перераспределения избирательных округов,” — Саенс призвал всех голосовать на выборах.

После того как Сенат штата Техас проголосовал, Законодательное собрание штата Калифорния также одобрило законопроект о создании новых избирательных округов, в значительной степени благоприятствующий демократам. Законодательное собрание Калифорнии представит избирателям этот законопроект на дополнительных выборах 4 ноября, в то время как карты Техаса вступают в силу немедленно.

Ruslan Gurzhiy, Slavic Sacramento

This article published with support from American Community Media