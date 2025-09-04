Оппозиционные россияне, ищущие убежища в США, сталкиваются с трудностями

Некоторые россияне, покинувшие страну из-за политических преследований, оказались в американских миграционных центрах. Заявители на убежище часто ждут рассмотрения своих дел в течение нескольких месяцев, при этом в ряде случаев происходят раздельные размещения супругов в разных штатах, а детей — в приёмных семьях.

Смена администрации в США привела к ужесточению миграционной политики. Часть прошений на убежище отклоняется, а некоторых заявителей депортируют. Среди таких случаев — депортация активиста Леонида Мелёхина, который после возвращения в Россию был задержан правоохранительными органами.

В связи с этим российские оппозиционные политики, включая Илью Яшина, Юлию Навальную и Владимира Кара-Мурзу, направили письмо премьер-министру Канады Марку Карни. Они просят канадские власти рассмотреть возможность предоставления убежища российским гражданам, которым отказано в статусе беженца в США, и уведомить об этом Белый дом.