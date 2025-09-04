Армянский гражданин Камо Киракосьян предстал в федеральном суде в Остине после экстрадиции в США. Ему предъявлены обвинения в участии в сговоре по незаконному экспорту товаров, включая оборудование для производства полупроводников, из США в Россию через Армению без лицензий.

Следствие утверждает, что Киракосьян выступал «подставным покупателем», предоставляя недостоверные сведения американским компаниям о конечных пользователях товаров и обходя санкции, введённые после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ему инкриминируются заговор с целью нарушения федерального закона, попытка контрабанды, нарушение Закона о реформе экспортного контроля и другие преступления. Изначально обвинения были выдвинуты в июле 2024 года, а экстрадиция в США состоялась 29 августа 2025 года.

Судьба Киракосьяна будет решаться в Окружном суде Западного округа Техаса под председательством судьи Дастина Хауэлла.