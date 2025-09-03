Во Флориде завершилась крупная полицейская операция против Кристины и Владимира Майстренко, владельцев компании Elite Home Miami LLC. По данным полиции Майами-Бич, супруги обманули клиента Алексея Рожанца, получив от него предоплату в размере около 653 652 долларов за установку дорогой аутентичной итальянской мебели и отделки в его доме.

Согласно расследованию, деньги, переведённые клиентом, использовались не для выполнения заказов, а на личные расходы Майстренко: погашение просроченной ипотеки, долгов, юридических расходов и других обязательств. Рожанец неоднократно получал счета с обещаниями скидок за авансовую оплату, однако доставка и установка мебели так и не были выполнены.

После возбуждения уголовного дела Майами-Бич полиция разослала ориентировки на супругов. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, 27 августа Майстренко были задержаны по месту жительства без сопротивления. Им предъявлены обвинения по статье «организованная схема мошенничества» и «крупное воровство первой степени». Суд установил залог в 30 000 долларов, но обвиняемые пока остаются под арестом.

Предварительное расследование показало, что действия супругов были тщательно спланированы: под видом легального бизнеса они вводили клиентов в заблуждение, обещая поставку и установку элитной продукции, а на самом деле присваивали средства для личной выгоды.