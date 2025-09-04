Два гражданина Эстонии осуждены в США за криптовалютное мошенничество на $577 млн

В США приговорены к 16 месяцам тюрьмы двое граждан Эстонии — Сергей Потапенко и Иван Турёгин, признанные виновными в организации масштабной криптовалютной пирамиды HashFlare. Схема, действовавшая с 2015 по 2019 год, принесла свыше $577 млн и затронула сотни тысяч инвесторов по всему миру, включая США.

Суд постановил взыскать с каждого штраф в размере $25 тыс. и назначил 360 часов общественных работ под надзором. Подсудимые уже отбыли срок содержания под стражей и ожидают возвращения в Эстонию для дальнейшего контроля.

Кроме того, конфискованы активы на сумму более $450 млн — криптовалюта, денежные средства, недвижимость, автомобили и оборудование для майнинга. Эти средства будут направлены на компенсацию пострадавшим.

По данным следствия, HashFlare вводила инвесторов в заблуждение, показывая фиктивные онлайн-отчёты о доходах от майнинга, при этом компания не имела достаточной мощности для добычи заявленных объёмов криптовалюты. Средства клиентов использовались для покупки недвижимости, автомобилей и личных инвестиций.

Прокуратура настаивала на 10-летнем сроке заключения, однако суд ограничился 16 месяцами. Минюст США рассматривает возможность обжалования приговора.