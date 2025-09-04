Житель Флориды признал вину в попытке развратить ребёнка из Эстонии

25-летний Остин Кит Хибберт из Таллахасси, штат Флорида, признал себя виновным в попытке склонить несовершеннолетнего к сексуальной активности, попытке совершить поездку с целью незаконных половых действий и в передаче непристойных материалов лицу младше 16 лет. Об этом сообщил прокурор США по Северному округу Флориды Джон П. Хикин.

Согласно материалам дела, с мая 2023 по август 2024 года Хибберт почти ежедневно общался через соцсети с 13-летним ребёнком из Эстонии, с которым познакомился в онлайн-игре. Переписка носила сексуальный характер; мужчина заявлял о намерении приехать в Эстонию и отправлял несовершеннолетнему откровенные видеозаписи. В августе 2024 года он приобрёл билет и попытался вылететь из США, но был задержан в аэропорту Таллахасси.

При обыске у него нашли паспорт, браслет и коробку презервативов. Позднее обыск электронных устройств подтвердил переписку, планы поездки и бронирование жилья рядом с местом проживания ребёнка.

Хибберту грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Приговор будет оглашён 27 октября 2025 года в федеральном суде в Таллахасси.

Расследование вели ФБР, полиция Таллахасси и эстонские правоохранительные органы.