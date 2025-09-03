Трамп о войне в Украине: США приостанавливают поддержку, последствия конфликта и позиция Путина

Во время встречи с президентом Польши Дональд Трамп подробно обсудил ситуацию в Украине. Он подчеркнул, что потери на фронте огромны и продолжаются на уровне, невиданном со времён Второй мировой войны: «7 819 человек погибли на прошлой неделе — это солдаты России и Украины. Это человеческие жизни, души, семьи, которые больше никогда не увидят своих детей».

Президент США отметил, что его цель — прекратить конфликт: «Мы остановили поток денег и поставки оружия через НАТО. Это должно помочь снизить эскалацию войны». Он также косвенно указал на ответственность предыдущей администрации США, заявив, что «одна из причин начала этого конфликта лежит в некомпетентных действиях Бидена».

Относительно Путина Трамп заявил, что у него нет прямого послания, но президент РФ знает позицию США: «Он примет решение — и мы будем либо довольны, либо недовольны. Вы увидите последствия». Трамп подчеркнул, что США будут следить за действиями России в ближайшие дни и принимать «очень сильные меры» при необходимости.

На встрече также обсуждалась роль Польши в безопасности Восточной Европы. Трамп подтвердил присутствие американских войск в стране и подчеркнул, что США полностью поддерживают Польшу: «Мы никогда не думали о выводе наших солдат из Польши. Мы поддерживаем Польшу и будем помогать защищать её». Польша, со своей стороны, намерена увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП, что вместе с американской поддержкой укрепляет позиции НАТО на восточном фланге.

Трамп коснулся и более широкого контекста мировой политики, отметив, что США продолжают наблюдать за действиями Китая и других стран, а также ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, что, по его мнению, связано с глобальной безопасностью.

В заключение президент США подчеркнул необходимость прекращения войны и защиты человеческих жизней: «Ни одна страна не должна терпеть такие потери. Мы работаем над тем, чтобы конфликт был завершён, а ответственность за его последствия была ясна».