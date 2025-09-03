США рекомендуют не ездить в Беларусь из-за угрозы для граждан и ограниченных возможностей помощи

Госдепартамент США выпустил предупреждение для граждан США: посещение Беларуси категорически не рекомендуется (уровень 4: «Не путешествовать»). Основные причины — высокий риск преследований со стороны белорусских силовиков, произвольное применение законов, возможные гражданские беспорядки и поддержка Россией войны против Украины.

С февраля 2022 года американским дипломатам приказано покинуть Беларусь, а посольство в Минске приостановило работу. Консульские услуги для граждан США в стране ограничены, и при необходимости их следует получать через дипломатические представительства в других странах.

Особое внимание уделено гражданам с двойным гражданством США и Беларуси. Беларусь не признаёт двойное гражданство и ограничивает выезд таких лиц, иногда принуждая к службе в армии. Также власти страны активно ограничивают права на мирные собрания и свободу слова, применяя чрезмерную силу к демонстрантам и преследуя участников протестов, включая иностранцев.

Гражданам США рекомендуется избегать митингов, ограничивать использование электронных устройств, тщательно планировать поездку и иметь готовые планы эвакуации, не полагаясь на помощь правительства США. Важно оформить завещание, передать близким доступ к документам и контактам, а также оформить страхование с покрытием эвакуации и медицинской помощи.

Помимо этого, Госдеп предупреждает о закрытии границ и ограничениях авиасообщения, а также о возможных произвольных арестах. Американцам советуют следить за местными и международными новостями и регулярно обновлять свои планы поездки.