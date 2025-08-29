Эдвард Дево, 30-летний житель Берлин-Тауншип (Нью-Джерси), разыскиваемый за серию ограблений банков в 2022 году, был экстрадирован из Украины в Нью-Джерси, сообщил прокурор округа Камден.

Дево был задержан украинскими властями 25 февраля 2025 года во Львове при сотрудничестве с Службой маршалов США и Министерством юстиции США. 16 мая 2025 года он был передан Национальной гвардией Украины членам региональной группы по поимке беглецов Службы маршалов США и польской полиции на КПП Корчова, после чего доставлен в Ньюарк, Нью-Джерси, и помещён в исправительное учреждение Камден-Каунти.

Дево обвиняется в двух случаях ограбления второго уровня: 22 сентября 2022 года в Truist Bank в Уотерфорде и 28 сентября 2022 года в Republic Bank в Уинслоу. Кроме того, он обвинялся в ограблении TD Bank в Виллингборо 26 сентября 2022 года. Расследование проводилось совместно прокуратурой Камден-Каунти и местными отделами полиции.

В ходе расследования выяснилось, что после совершения ограблений Дево покинул страну, путешествуя по нескольким странам Европы, прежде чем попасть в Украину. Информация о его местонахождении во Львове позволила международным и американским правоохранительным органам задержать его и вернуть в США.

«Арест и экстрадиция этого обвиняемого, который скрылся почти на 4 500 миль, демонстрируют, что совместная работа правоохранительных органов на всех уровнях приносит результат», — отметила прокурор МакАули. Маршал США Маттос добавил: «Не имеет значения, куда бегут преступники, справедливость обладает долгим размахом».

Все обвиняемые считаются невиновными до доказательства их вины в суде.