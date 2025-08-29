В США задержан гражданин Узбекистана за нарушение иммиграционных правил

Агенты Таможенной и пограничной службы США (CBP) задержали гражданина Узбекистана в Вашингтоне, округ Колумбия, за нарушение иммиграционных правил.

Представители CBP отметили, что действия направлены на обеспечение безопасности города.

“Несмотря на позитивный настрой задержанного, он будет депортирован”, – прокомментировали арест в ICE.

После введения федеральных мер и привлечения Национальной гвардии количество преступлений в Вашингтоне за последние две недели значительно снизилось. Ограбления упали на 46%, угоны автомобилей — на 83%. Мэр Муриэль Боузер отметила положительный эффект, но подчеркнула нагрузку на местные суды и тюрьмы.