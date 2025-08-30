Бывшая вице-президент США Камала Харрис осталась без охраны Секретной службы после того, как Дональд Трамп отменил секретное распоряжение Джо Байдена о её продлении. По закону экс-вице-президенты охраняются лишь шесть месяцев, и срок Харрис истёк 21 июля 2025 года. Байден же тайно продлил защиту ещё на год — именно это решение и аннулировал Трамп, подтверждают AP и The Guardian.

Охрана объяснялась высоким уровнем угроз: Харрис стала первой женщиной и первой темнокожей вице-президенткой, участвовала в президентской кампании, а её дом находился под федеральной защитой. Теперь она лишилась и физического сопровождения, и мониторинга рисков через Секретную службу.

Решение вызвало критику губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которые назвали его политической местью. Между тем Харрис готовится к туру в поддержку книги «107 Days» (релиз — 23 сентября), что снова выведет её в центр внимания.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

