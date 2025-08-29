Эстонец экстрадирован в США по обвинению в поставках американской электроники для российской армии

Андрей Шевляков обвиняется в заговоре и ещё семнадцати преступлениях, связанных с международной схемой поставок электроники и технологий из США для российского правительства и военных.

Шевляков, гражданин Эстонии, был арестован в Эстонии по предварительному ордеру, выданному Восточным округом Нью-Йорка, и экстрадирован в США 28 августа 2025 года.

«По данным обвинения, подсудимый поставлял российской армии сложную электронику, вводя в заблуждение американские компании», — заявил прокурор США Джозеф Ночелла. «Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы препятствовать незаконным закупкам технологий США, угрожающим национальной безопасности и безопасности наших союзников».

ФБР Хьюстона и Бюро по контролю за экспортом Министерства торговли США отметили, что Шевляков на протяжении нескольких лет скрывал поставки чувствительных технологий, используя фиктивные компании и поддельные имена для обхода американских экспортных ограничений. Он поставлял электронику российским подрядчикам оборонной отрасли и государственным учреждениям, включая аналого-цифровые преобразователи, синтезаторы и другие компоненты, используемые в системах связи, авиационной и ракетной технике, а также в электронных системах ведения войны.

Во время одной из попыток контрабанды финская таможня задержала Шевлякова с электроникой, спрятанной среди продуктов, багажа и даже в запасном колесе автомобиля.

Обвинения являются лишь утверждениями, подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.