Федеральное жюри присяжных предъявило обвинение 52-летнему жителю города Элк-Гроув (Калифорния) Олегу Григорьевичу Фурсову в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сообщил в четверг прокурор США Эрик Грант.

Согласно материалам дела, Фурсов получил более 1 миллиона долларов по программе кредитования Economic Injury Disaster Loan (EIDL), предназначенной для поддержки малого бизнеса в период пандемии COVID-19. Вместо использования средств для восстановления своей компании Fresh Air Comfort LLC, обвиняемый, как утверждает следствие, потратил их на личные нужды.

В случае признания вины Фурсову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов. Окончательное наказание определит суд, исходя из федеральных руководящих принципов по вынесению приговоров. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Фурсов отказался от формального зачитывания обвинительного заключения, заявил о своей невиновности и потребовал рассмотрения дела с участием присяжных. Пока обвинения остаются лишь утверждениями, и подсудимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Дело возбуждено в рамках работы California COVID-19 Fraud Enforcement Strike Force — межведомственной группы Министерства юстиции США, созданной для борьбы с крупными случаями мошенничества с федеральными фондами помощи в период пандемии.