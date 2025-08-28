Президент Трамп о войне России и Украины: остановка боевых действий и экономические санкции

26 августа 2025 года на заседании кабинета министров президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт между Россией и Украиной, назвав его одной из самых кровопролитных войн последних лет. По его словам, «за последние пару недель погибло более 12 000 человек — это российские и украинские солдаты. Они не американцы, но это ужасно». Трамп подчеркнул, что военная эскалация с участием США невозможна: «Мы не будем вовлечены в мировую войну, это будет экономическая война».

Президент отметил важность дипломатических усилий и личных отношений с мировыми лидерами: «Когда я лажу с Путиным, когда я лажу с президентом Си, это хорошо, а не плохо. Мы сильные, умные, жёсткие, и нам лучше ладить, чем не ладить». Трамп выразил сожаление, что конфликт мог начаться: «Война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться. Путин сам это говорил».

Отдельно Трамп указал, что обе стороны имеют свои недостатки: «Иногда Путин готов к диалогу, а Зеленский — нет. Зеленский не ангел. Нужно их собрать вместе. Я лажу с Зеленским сейчас, но у нас совсем другие отношения, потому что мы больше не платим деньги напрямую Украине. НАТО покупает всё оборудование и платит полностью».

Отдельно президент остановился на человеческой стороне конфликта: «Подумайте о молодых людях, которые уезжают из своих домов в России и Украине, прощаются с родителями, а через неделю их головы разносит дрон в этой глупой войне. Я хочу остановить это».

Трамп также привёл исторические аналогии: «Читаешь о Геттисберге — тысячи мёртвых. Сейчас на полях Украины та же картина, только современная — головы, руки, ноги разбросаны. Если я могу остановить это, используя санкции или личные отношения, я должен это сделать».

Президент подтвердил, что США продолжат экономическое давление на Россию и оказывать помощь Украине через союзников: «Это будет плохо для России, но это необходимо, чтобы прекратить убийства каждую неделю. Это экономическая война, но я хочу, чтобы она закончилась».