Президент США Дональд Трамп 26 августа 2025 года провел заседание кабинета министров, где рассказал о достижениях своей администрации, внешней и внутренней политике, а также ситуации в России и Украине.

Он подчеркнул, что война между Москвой и Киевом могла быть предотвращена: «Эта война никогда не должна была начаться. Путин сам это говорил. Зеленский тоже не ангел — обоим нужно было сесть за стол переговоров». По его словам, США не будут втянуты в мировую войну, а конфликт будет решаться экономическими методами. «Это будет экономическая война, которая сильно ударит по России. Мы используем санкции, тарифы и дипломатические рычаги, чтобы остановить каждую неделю гибель людей», — отметил президент, добавив, что личные отношения с Путиным и Зеленским дают ему возможность влиять на прекращение боевых действий.

Особое внимание Трамп уделил экономике и уровню цен. Он заявил: «Я вижу, что нефть опустилась близко к 60 долларам за баррель, и это оказывает огромное влияние. Цены на продукты падают, энергоресурсы значительно подешевели. Раньше бензин стоил 4–5 долларов за галлон, а сейчас около 2,25 доллара. В некоторых местах он даже упал до 2 долларов, особенно на юге. В Калифорнии, где налоги выше, цена выше, но все равно значительно ниже, чем год назад». Президент подчеркнул снижение цен на продукты, яйца и энергоресурсы, отметив, что это напрямую улучшает жизнь американских семей.

Трамп также рассказал о росте зарплат «синих воротничков», сокращении торгового дефицита вдвое, создании более полумиллиона новых рабочих мест и оживлении промышленного производства, включая автомобили, сталь и нефть. Он подчеркнул сокращение числа федеральных чиновников на 84 тысячи и проведение налоговой реформы для рабочего класса. Особое внимание уделялось вопросам безопасности в Вашингтоне и борьбе с преступностью при поддержке Национальной гвардии.

На заседании обсуждались также снижение цен на лекарства, реформа образования, ускорение восстановления после стихийных бедствий и развитие инфраструктуры. Трамп отметил, что США опережают другие страны по добыче природного газа, активно развивают промышленность и создают рабочие места для американцев. Он также отметил успехи в борьбе с картелями и незаконной миграцией, а также стратегические отношения с Китаем и важность образовательного обмена.

В ответ на вопросы журналистов президент заявил, что его администрация использует все доступные инструменты для защиты интересов американцев и предотвращения конфликтов за рубежом. Он подчеркнул, что благодаря его политике страна вновь стала безопасной, уважаемой и экономически сильной.