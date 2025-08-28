Минувшей ночью российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. По данным украинских военных, в атаке было задействовано 629 средств воздушного нападения, среди которых — ударные беспилотники Shahed, крылатые и баллистические ракеты.

Силы противовоздушной обороны Украины заявили о перехвате и подавлении 589 целей: 563 дронов Shahed, одной ракеты «Кинжал», семи «Искандеров» и 18 крылатых ракет Х-101.

Несмотря на масштабную работу ПВО, зафиксированы попадания в жилые кварталы Киева. Наибольшие разрушения отмечены в Дарницком районе, где обрушились перекрытия пятиэтажного дома, загорелись жилые и нежилые постройки. Под завалами, по данным спасателей, могут оставаться люди.

По последним данным, число погибших достигло 19 человек, среди них четверо детей. Пострадали 63 жителя столицы, включая 11 детей. В городских больницах остаются 35 раненых, шестеро из них — дети.

В Шевченковском, Днепровском и Соломенском районах также произошли пожары и разрушения зданий в результате падения обломков. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция.

Киевские власти объявили 29 августа Днём траура. На всех административных зданиях приспущены флаги, а развлекательные мероприятия в столице отменены.

Кроме того, в результате удара пострадали здания делегации ЕС и Британского совета в Киеве. Украинские власти заявили, что атака на международные учреждения является прямым нарушением Венской конвенции и призвали к жёсткой реакции мирового сообщества.