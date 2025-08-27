Сан-Франциско запускает программу камер контроля скорости

Город Сан-Франциско начал использование камер контроля скорости для борьбы с превышением скорости и снижения числа тяжёлых и смертельных ДТП. Программа была запущена 20 марта 2025 года, предупреждения начали выдавать с 6 июня, а с 5 августа камеры начали фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Камеры работают в обоих направлениях движения, если не указано иное.

Камеры установлены на 33 участках улиц города, включая Фултон-стрит, Линкольн-Вэй, Гири-бульвар и Мишн-стрит. Ограничения скорости на этих участках варьируются от 20 до 30 миль в час.

Размер штрафов установлен законом: за превышение скорости на 11–15 миль в час — $50, на 16–25 миль в час — $100, на 26 и более миль в час — $200. За скорость 100 миль в час и выше предусмотрен штраф $500. Для лиц с низким доходом и участников государственных программ помощи предусмотрены сниженные суммы штрафов.

Жители города могут проверять и оплачивать штрафы на специальной странице городского транспорта. Цель программы — повысить безопасность на улицах Сан-Франциско и снизить количество аварий, связанных с превышением скорости.