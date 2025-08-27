В Лас-Вегасе арестованы восемь подозреваемых в преступлениях против детей в ходе совместной операции правоохранителей

В Лас-Вегасе, штат Невада, восемь человек арестованы в ходе многоагентской операции против сексуальных преступников, действовавших через интернет. Среди них — Том Артём Александрович, гражданин Израиля. Им грозит предъявление уголовных обвинений по тяжким статьям за склонение детей к сексуальным действиям через интернет.

Операция проводилась подразделением Nevada Internet Crimes Against Children (ICAC), ФБР, полицией Лас-Вегаса и другими федеральными и местными структурами. Правоохранители призвали родителей контролировать активность детей в интернете и предупреждать их о рисках общения с незнакомцами онлайн.

Расследование продолжается.