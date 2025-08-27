В Северной Каролине и Флориде арестованы «религиозные лидеры», обвиняемые в эксплуатации людей и отмывании миллионов долларов

Федеральное жюри присяжных Восточного округа Мичигана предъявило десять обвинений двум предполагаемым руководителям религиозной организации, которых обвиняют в эксплуатации людей и отмывании денег. Жертвами их деятельности стали жители Мичигана, Флориды, Техаса и Миссури.

Под стражу были взяты 53-летний Дэвид Тейлор и 56-летняя Мишель Брэнон. Аресты прошли в Северной Каролине и Флориде в рамках общенациональной операции. По версии следствия, обвиняемые руководили организацией Kingdom of God Global Church (ранее — Joshua Media Ministries International), представляя себя «религиозными лидерами» и используя физическое и психологическое давление для вовлечения людей в принудительный труд и сбор пожертвований.

Согласно материалам обвинения, Тейлор и Брэнон контролировали жизнь своих последователей, заставляли их работать без оплаты в колл-центрах, где ежедневно собирались пожертвования, а также выполнять личные поручения. Люди жили в служебных помещениях и не могли покидать их без разрешения. За неповиновение или невыполнение «финансовых планов» жертвы подвергались унижениям, угрозам, лишению сна и пищи, психологическому и физическому насилию, а также угрозам божественного наказания в виде болезней, несчастных случаев и вечного проклятия.

Следствие утверждает, что за годы деятельности организация получила около 50 миллионов долларов пожертвований. Эти средства тратились на роскошную недвижимость, автомобили, яхты, гидроциклы и другую дорогую технику.

Министерство юстиции США назвало дело приоритетным примером борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией. Ведомство подчеркнуло, что процесс стал возможным благодаря скоординированной работе федеральных структур, включая ФБР и Налоговую службу.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту о принудительном труде, а также до 20 лет за отмывание денег и штрафы в сотни тысяч долларов. Судебные слушания пройдут в Северной Каролине и Флориде.