26 августа 2025 года в Калифорнии появился новый праздник — California Farmworker Day, учреждённый губернатором Гэвином Ньюсомом. День посвящён людям, чья работа незаметна большинству, но без которой невозможно представить жизнь ни в одном доме Америки. Сельскохозяйственные рабочие выходят в поля, виноградники и сады, обеспечивая страну свежими продуктами, благодаря чему Калифорния остаётся крупнейшим сельскохозяйственным регионом США.

Их труд суров: летом в Империал-Вэлли температура поднимается выше 40 °C, в Центральной долине жару усугубляет пыль и сухая почва, на севере, в Сискию, рабочие начинают день на рассвете при холоде и сырости. Несмотря на это, фермеры продолжают трудиться, двигая экономику вперёд.

Губернатор Ньюсом подчеркнул, что это не просто профессия, а основа культурной и социальной идентичности штата. Вклад этих людей проявляется не только в еде, но и в музыке, искусстве, кухне и движениях за социальную справедливость. Штат намерен расширять поддержку: строить доступное жильё, создавать ресурсные центры, усиливать защиту на рабочих местах, открывать офисы по защите трудовых прав, предоставлять юридическую помощь и медицинские услуги, включая иммигрантов.

Праздник также чтит память лидеров движения за права фермеров: Сесара Чавеса, Долорес Уэрте и Ларри Итлионга, которые боролись за справедливую оплату, безопасные условия и профсоюзы.

Теперь 26 августа станет напоминанием, что богатство Калифорнии — не только Голливуд и Силиконовая долина, а поля, где трудятся сельскохозяйственные рабочие, закладывая основу продовольственной безопасности для миллионов семей. Это праздник тех, кто ежедневно отдает свои силы земле, чтобы на наших столах были свежие фрукты и овощи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship