Калифорния вошла в десятку регионов США с самым высоким уровнем имущественных преступлений. Согласно новому исследованию юридической фирмы Ladah Injury & Car Accident Lawyers из Лас-Вегаса, штат занимает девятое место в стране по этому показателю.

Анализ основан на данных за 2024 год из базы FBI Crime Data Explorer. Рассматривалось количество имущественных преступлений на 100 тысяч жителей. В Калифорнии этот показатель составил 2 087, что примерно на 26 процентов выше национального среднего уровня, равного 1 653. При населении около 39,43 миллиона человек в штате зарегистрировано 822 978 имущественных правонарушений, включая 7 589 поджогов, 120 112 краж со взломом, 497 304 случая мелких хищений и 197 973 угона автомобилей.

Юристы отмечают, что столь высокий уровень имущественных преступлений несет значительные риски как для владельцев жилья, так и для арендаторов. По его словам, подобные инциденты ведут не только к серьезным материальным потерям, но и к психологическим травмам для семей и сообществ. Для снижения числа таких правонарушений власти могут активнее развивать программы взаимодействия полиции с жителями, совершенствовать соседские патрули и усиливать меры по предотвращению имущественных преступлений.

Исследование проведено юридической фирмой Ladah Injury & Car Accident Lawyers, специализирующейся на делах о телесных повреждениях и защите прав клиентов.