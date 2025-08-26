Иммигранты играют ключевую роль в Калифорнии, являясь неотъемлемой частью экономики, общества и культурной жизни штата. В 2023 году 28% населения штата, или около 11 миллионов человек, составляли иностранные граждане, что делает Калифорнию лидером по доле приезжих среди всех регионов США.

Почти половина всех детей, около 4 миллионов, имеют хотя бы одного родителя-иммигранта, а 20% детей до 18 лет растут в семьях с разным статусом, что подчеркивает глубокую интеграцию иммигрантов в социальную ткань региона.

Экономический вклад иммигрантов в Калифорнию также огромен. В 2022 году иммигранты без документов внесли около $8,5 миллиарда в виде налогов, поддерживая финансирование государственных и местных служб. Если бы им предоставили возможность работать легально, их налоговые поступления могли бы вырасти до $10,3 миллиарда.

Кроме того, они составляют значительную часть рабочей силы в различных отраслях: около 50% работников сельского хозяйства и 71,5% работников текстильной промышленности — иммигранты, что подчеркивает их значимость в трудоемких и критически важных для экономики секторах.

Семьи иммигрантов сталкиваются с рядом социальных и экономических вызовов. 3,3 миллиона человек в Калифорнии живут с разным юридическим статусом, и их дети часто испытывают стресс и тревогу из-за страха разлуки с родителями. Эти семьи порой избегают обращения за медицинской помощью и другими социальными услугами, что может негативно сказываться на их здоровье и образовательных перспективах детей.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом активно защищает права иммигрантов и критикует политику федерального правительства. В июле 2025 года он осудил решение президента Дональда Трампа предоставить Министерству внутренней безопасности доступ к медицинским данным иммигрантов, что могло использоваться для депортации, и выступил против развертывания Национальной гвардии в Лос-Анджелесе для контроля протестов против иммиграционных рейдов, назвав это «необоснованным» и усиливающим напряженность.

Таким образом, иммигранты являются неотъемлемой частью Калифорнии, внося значительный вклад в экономику, трудовую сферу и социальную жизнь штата. Их работа, налоги, предпринимательская активность и культурное влияние поддерживают процветание региона, несмотря на существующие вызовы и угрозы, связанные с федеральной политикой. Политики штата продолжают активно защищать права иммигрантов и поддерживать их интеграцию в калифорнийское общество, подчеркивая их незаменимую роль для будущего штата.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship