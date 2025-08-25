Трамп провёл пресс-конференцию о внутренней безопасности и международной политике, включая войну в Украине

25 августа 2025 года президент США Дональд Трамп провёл обширную пресс-конференцию в Вашингтоне, в ходе которой рассказал о достижениях своей администрации в вопросах внутренней безопасности, борьбы с преступностью и внешней политики, включая ситуацию в Украине и отношения с Россией.

Внутренняя безопасность и борьба с преступностью

Президент отметил, что за последние 11 дней в Вашингтоне не произошло ни одного убийства — результат активной работы полиции, федеральных служб и мер по депортации нелегальных мигрантов, связанных с преступностью. Были задержаны более тысячи опасных преступников, конфисковано сотни единиц огнестрельного оружия и изъяты крупные партии наркотиков.

Особое внимание было уделено реформированию системы залога: Трамп подписал указ о прекращении практики «бескэшевого залога», позволяющей держать под стражей потенциально опасных преступников до суда. Другой указ запрещает поджог американского флага, вводя уголовную ответственность до одного года лишения свободы.

Президент подчеркнул, что опыт Вашингтона будет применяться в других крупных городах США, таких как Чикаго и Лос-Анджелес, где рост насилия требует федерального вмешательства.

Международная политика: Украина и Россия

Главным внешнеполитическим акцентом пресс-конференции стала ситуация на Украине и отношение США к России. Трамп сообщил, что за время его администрации Украина получила около $350 миллиардов помощи, включая поставки противотанковых комплексов Javelin, систем ПВО, беспилотников и другой военной техники. При этом прямые финансовые выплаты украинскому правительству прекратились, сосредоточив усилия на поставках вооружений через НАТО и сотрудничестве с союзниками.

Президент подчеркнул, что такой подход позволил США одновременно поддерживать обороноспособность Украины и контролировать расход бюджета, извлекая экономическую выгоду из международной торговли оружием. США продают вооружение союзникам по НАТО, что укрепляет обороноспособность альянса и снижает финансовую нагрузку на американский бюджет.

Трамп отметил дипломатические усилия администрации, которые, по его мнению, помогли остановить эскалацию конфликта между Украиной и Россией на ранних этапах. Он охарактеризовал войну как «конфликт личностей», подчеркнув роль личных отношений лидеров в динамике конфликта. Президент также заявил, что российский лидер Владимир Путин отказывается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что «он его не любит».

США, по словам Трампа, ставят целью завершение войны с минимальными человеческими жертвами, сохранение территориальной целостности Украины и укрепление позиций НАТО в Восточной Европе. Россия остаётся главным стратегическим противником, однако США добились значительных успехов в сдерживании её агрессии через экономические санкции, контроль за поставками вооружений и усиление союзнической координации в Европе.

Дипломатические успехи США и глобальная безопасность

Президент также рассказал о международных успехах администрации в других регионах мира. В Африке и Южной Азии удалось стабилизировать локальные конфликты и снизить риск ядерной эскалации между Индией и Пакистаном. США продолжают укреплять позиции НАТО, поддерживая союзников в Европе и Азии.

По словам Трампа, политика его администрации направлена на восстановление уважения к США на международной арене. Америка вновь становится сильной мировой державой, способной одновременно защищать свои интересы и обеспечивать стабильность в стратегически важных регионах, включая Восточную Европу и Восточное Средиземноморье.