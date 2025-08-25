Житель Нью-Джерси и гражданин США и России Вадим Ермоленко приговорён федеральным судом в Бруклине к 30 месяцам тюрьмы за участие в международной схеме по обходу экспортного контроля и санкций. Он признал вину в сговоре для нарушения законодательства об экспортном контроле, банковском мошенничестве и обмане правительства США. Кроме лишения свободы, ему назначен штраф в размере 75 547 долларов.

По данным следствия, Ермоленко помогал российским военным и спецслужбам приобретать электронику двойного назначения и боеприпасы на миллионы долларов. Он был связан с московскими компаниями Serniya Engineering и Sertal LLC, которые через сеть подставных фирм и счетов по всему миру закупали чувствительные технологии.

Через счета Ермоленко прошло более 12 миллионов долларов, не задекларированных в налоговой службе. Часть средств использовалась для закупки военного оборудования и снайперских патронов, которые были перехвачены в Эстонии.

Ранее соучастник Николаос Богониколос получил 15 месяцев тюрьмы, а ещё один фигурант дела, Алексей Брейман, признал вину и ожидает приговора, сообщает пресс-служба Департамента юстиции США.

Ранее сообщалось о схожем случае во Флориде, где натурализованному гражданину США Максиму Ларину были предъявлены обвинения в попытке незаконного экспорта деталей и аксессуаров к оружию в Казахстан, который использовался как транзитный пункт для последующих поставок в Россию.