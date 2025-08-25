Джей Ди Вэнс и Сергей Лавров обсудили Украину и международные отношения

В недавнем выпуске программы NBC «Встречайте прессу» ведущая Кристен Уэлкер взяла интервью у вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, затронув вопросы мирных переговоров по Украине и внутриполитические темы.

Вэнс заявил, что Россия якобы сделала «значительные уступки», включая признание территориальной целостности Украины после войны, отказ от планов по установлению “марионеточного режима” в Киеве и согласие на ряд гарантий безопасности. По его словам, администрация Трампа активно ведёт дипломатические усилия для прекращения войны, одновременно применяя «агрессивное экономическое давление» на Россию, включая вторичные тарифы на Индию, чтобы осложнить получение доходов от российской нефти. Комментируя недавние российские атаки на американский завод в Украине, Вэнс подчеркнул: «Это война, и мы хотим её остановить». При этом он отметил, что Украина, по мнению американской администрации, будет вынуждена передать часть территории в рамках будущих мирных соглашений. Он отметил, что президент Трамп делает больше для давления на Россию, чем его предшественник Джо Байден.

Сергей Лавров, в свою очередь, отверг обвинения в ударах по гражданским объектам и подчеркнул, что российские военные «никогда не целенаправленно наносили удары по объектам, не связанным с военными возможностями Украины». Он заявил, что «специальная военная операция» направлена на защиту людей, которых украинский режим объявил «террористами». Лавров также отметил взаимное уважение между президентами Трампом и Путиным за защиту национальных интересов своих стран.

Сенатор-демократ Адам Шифф прокомментировал интервью, назвав мирный процесс «застопорившимся». Он охарактеризовал Лаврова как «опытного лжеца», подчеркнув, что министр иностранных дел России не дал прямого ответа на вопрос о том, не вводит ли Москва президента Трампа в заблуждение.