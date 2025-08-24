В Нью-Йорке обвинён житель США в незаконном экспорте оружейных деталей для России

Федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Максиму Ларину, задержанному во Флориде, в попытке незаконного экспорта оружейных деталей и аксессуаров в Казахстан, который использовался как транзитный пункт для поставок в Россию.

Согласно восьми пунктам обвинительного акта, Ларин обвиняется в сговоре с целью обмана правительства США, нарушении законов об экспортном контроле, контрабанде, попытке незаконного экспорта по линии Arms Export Control Act, а также в предоставлении ложных сведений в экспортных декларациях.

По данным следствия, начиная с декабря 2022 года Ларин сговорился с соучастником из России и использовал принадлежащие ему компании для продажи и отправки деталей для огнестрельного оружия за рубеж. Чтобы скрыть истинное назначение товаров, он занижал их стоимость и намеренно указывал ложное содержание посылок. В переписке он предлагал обозначать оружейные компоненты как «одежду», «инструменты» или «выключатель света».

В мае 2023 года Ларин отправил в Казахстан усовершенствованные спусковые механизмы и другие комплектующие для стрелкового оружия, а в декабре того же года попытался переправить за границу устройство для дальнего прицеливания Raptar, подпадающее под жёсткий экспортный контроль. Последняя поставка была перехвачена агентами Homeland Security Investigations в Калифорнии.

«Как утверждается, Ларин сознательно искажает данные экспортных документов и скрывает истинное назначение поставок, пытаясь переправить в Россию высокотехнологичное оборудование военного назначения. Такие действия угрожают национальной безопасности США и наших союзников», — заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла.

Если вина Ларина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.