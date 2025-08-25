24 августа 2024 года украинцы и американцы вместе отмечали День независимости Украины в США — от Калифорнии до Восточного побережья. Этот день стал не просто праздником, а символом стойкости и единства. В Сан-Франциско на территории Golden Gate Park прошёл концерт «Ukrainian Day», где сотни людей слушали бандуру, пели «Ой у лузі червона калина» и скандировали «Слава Україні!». Атмосфера сочетала радость и боль войны, а организаторы — Украинский координационный совет Америки и Heritage Club of Northern California — подчёркивали, что культура сегодня не менее важна, чем оружие. Один из организаторов со сцены сказал: «Каждый вышитый орнамент на нашей одежде — это часть памяти. Пока мы поём и говорим по-украински, нас невозможно сломать».

В Сакраменто праздник состоялся у здания Капитолия: сотни людей с флагами и плакатами провели митинг, где звучали речи о демократии и свободе, подчеркивая, что это и «скорбный», и «воодушевляющий» день. Там выступила активистка украинской диаспоры, заявив: «Мы празднуем не только независимость Украины, но и то, что Америка в этот момент рядом с нами. Наши голоса должны звучать громче, чем снаряды».

Лос-Анджелес отметил дату в Украинском культурном центре на Мелроуз: там прошла шестичасовая программа с ярмаркой, детскими зонами и выступлениями певицы Инны Ковтун. Сама звезда перед началом концерта обратилась к залу: «Сегодня я хочу, чтобы каждый звук моей песни долетел до Киева. Мы здесь, но наши сердца там».

В Сан-Диего Дом Украины в Бальбоа-парке организовал семейный пикник-концерт «Vatra at the Beach» с благотворительными сборами, детскими играми и живой музыкой. Ведущая праздника отметила: «Мы у океана, но мысленно у Днепра. Каждый донат здесь — это наш вклад в победу».

Подобные события проходили по всей Америке. В Вашингтоне, округ Колумбия, в четвёртый раз подряд состоялся масштабный митинг у Белого дома, после которого прошёл марш и праздничный концерт. Организаторами выступили US Ukrainian Activists, посольство Украины в США и волонтёры, а вечером состоялся традиционный Vyshyvanka Run на набережной Джорджтауна. На сцене один из выступающих американских волонтёров сказал: «Мы пришли сюда не как гости, а как союзники. Независимость Украины — это и наша безопасность».

В городе Роли, Северная Каролина, праздник, по словам очевидцев, был «очень красивым и трогательным», хотя люди не скрывали тревог за статус беженцев и за продолжение войны. Там одна из переселенок призналась: «Сегодня я впервые после эвакуации почувствовала радость. Но эта радость с горечью, потому что мои родители остались в Харькове».

В Бостоне накануне подняли украинский флаг у Сити-Холла и устроили этнокультурный фестиваль, а в Чикаго сотни людей вышли на парад по Мичиган-авеню, после чего гуляли на Ривервок и на Ukrainian Village Fest, особенно масштабном в этом году, когда район официально получил статус культурного округа штата. Один из организаторов фестиваля отметил: «Для нас это не просто праздник. Это доказательство, что украинская культура — не временный гость, а часть американского города».

Разные диаспорные ресурсы, в том числе Razom и UNITED24, заранее публиковали календарь мероприятий по США — от концертов (например, в Колорадо выступал Олег Скрипка) до кулинарных фестивалей и кинопоказов.

В самой Украине 24 августа главным центром праздника стала Софийская площадь в Киеве, где прошла государственная церемония с обращением президента и участием зарубежных гостей. На трибуне был премьер-министр Канады Марк Карни, который подтвердил пакет помощи более чем на миллиард долларов и подписал соглашение о совместном производстве дронов. Он в своей речи сказал: «Канада всегда будет рядом с Украиной, потому что её свобода — это и наша свобода». Со стороны США присутствовал специальный посланник по Украине Кит Келлог, который был награждён орденом «За заслуги» и подчеркнул необходимость «толкать Россию к миру, но только через гарантии безопасности Украины».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship