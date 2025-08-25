В Калифорнии начался новый учебный год, и вместе с возвращением миллионов школьников за парты родители получают ощутимую поддержку со стороны государства. Губернатор Гэвин Ньюсом представил ряд инициатив, которые делают образование доступнее, питание — полезнее, а расходы семей — значительно ниже. Эти шаги охватывают практически все стороны школьной жизни — от организации обедов и дошкольной подготовки до укрепления кадрового состава учителей и преодоления последствий пандемии.

Калифорния стала первым штатом в США, где заработала универсальная программа питания: каждый ученик системы TK–12 получает два бесплатных завтрака или обеда в день. Дополняет её федеральный проект SUN Bucks, гарантирующий полноценное питание детям из малообеспеченных семей в летние месяцы. Важной частью реформ стала инициатива «Farm to School», продвигаемая первой леди Дженнифер Сибел Ньюсом, которая обеспечивает доступность и качество школьных обедов за счёт продуктов с местных ферм.

Программа переходного детского сада (Transitional Kindergarten) теперь доступна для всех четырёхлетних детей в штате, что охватывает примерно 300 тысяч малышей. Семьям учеников младших классов государство финансирует бесплатные продлёнки, кружки, летние программы и адресное репетиторство.

Программа CalKIDS открыла сберегательные счета для 3,4 миллиона детей из семей с низким доходом с начальным взносом от 100 до 1500 долларов, всего вложено $1,9 миллиарда.

Для развития навыков чтения полмиллиарда долларов направлено на подготовку и работу специалистов по грамотности, ещё 215 миллионов предусмотрены в текущем бюджете. Все дети от детского сада до второго класса (1,2 миллиона школьников) будут проходить ежегодную проверку на дислексию и трудности с чтением. Программа «Золотой план грамотности» предоставляет учителям специальные методики и материалы.

Калифорния инвестировала более $4 миллиардов в привлечение и удержание учителей, включая подготовку новых специалистов и создание условий для долгой профессиональной работы.

Для преодоления последствий пандемии выделено $7,2 миллиарда на экстренный фонд восстановления обучения — на репетиторство, дополнительные занятия и психологическую поддержку.

Развиваются «community schools» — школы нового формата, которые становятся центрами поддержки целых районов, предоставляя образование, медицинскую, психологическую и социальную помощь. Сейчас почти 2500 таких учреждений финансируются в наиболее уязвимых округах.

Все меры объединяются в стратегию, цель которой — дать каждому ребёнку возможность полноценно учиться, развиваться и строить планы на будущее независимо от дохода родителей и места жительства. По словам губернатора Ньюсома, инвестиции в подрастающее поколение — это вложения в экономику и процветание всего общества.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship