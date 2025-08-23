На Украине готовятся ввести уголовную ответственность за попытку бегства из страны. Соответствующий законопроект подала в Верховную Раду премьер-министр Юлия Свириденко.

Документ предусматривает наказание в виде штрафа до 170 тысяч гривен (около 4,1 тысячи долларов) или лишение свободы на срок до трёх лет. Для отдельных случаев срок заключения может составить до пяти лет.

По данным МВД Украины, действующие штрафы оказались неэффективны и не смогли остановить массовые попытки уклонения от мобилизации. Новый закон должен ужесточить меры против бегства призывников за границу.