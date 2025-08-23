Минздрав США лишил Калифорнию федерального гранта за отказ убрать «гендерную идеологию» из школьных программ

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о прекращении финансирования Калифорнии в рамках федеральной программы Personal Responsibility Education Program (PREP). Причиной стало то, что власти штата отказались исключить из учебных материалов элементы так называемой «радикальной гендерной идеологии».

Федеральные средства предназначались для просветительских программ по предотвращению подростковых беременностей и инфекций, передающихся половым путём. Однако, как заявили в администрации HHS, Калифорния использовала деньги налогоплательщиков для преподавания материалов, содержащих идеи о «смене имени», «гормональной терапии», «удалении или добавлении тканей груди» и утверждений о том, что «некоторые мужчины рождаются с женской анатомией».

В марте 2025 года Администрация по делам детей и семей (ACF) потребовала от штата предоставить материалы PREP на проверку. В июне ведомство обязало убрать из них все положения, выходящие за рамки целей программы. Однако власти Калифорнии отказались внести изменения, после чего было принято решение о прекращении финансирования.

«Отказ Калифорнии соблюдать федеральный закон и исключить гендерную идеологию из материалов, оплачиваемых налогоплательщиками, неприемлем. Администрация Трампа не позволит использовать федеральные деньги для индоктринации детей», — заявил исполняющий обязанности помощника министра Эндрю Грэдисон.

В HHS подчеркнули, что аналогичные проверки проводятся и в других штатах и территориях США. Всем получателям грантов PREP предписано в течение 60 дней устранить спорные материалы. В противном случае их ждут такие же меры, как и Калифорнию.