Россия нанесла массированный удар по Украине: ракеты поразили американское предприятие на Закарпатье

Этой ночью Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по территории Украины. По словам президента Владимира Зеленского, против страны было использовано 574 ударных дрона и 40 ракет. Часть удалось сбить силами ПВО, однако значительное количество целей всё же было поражено.

Одна из крылатых ракет ударила по предприятию с американскими инвестициями в Закарпатье, где производили бытовую технику, включая кофемашины. В результате атаки пострадали 15 человек, на объекте до сих пор продолжается тушение пожара. Зеленский подчеркнул, что это было обычное гражданское предприятие, и назвал атаку показательным примером российской тактики.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что это не первый российский удар по американскому бизнесу в стране. Ранее атаки уже фиксировались, в частности, по офисам Boeing в Киеве. По словам министра, «никакой военной логики или необходимости в этих ударах нет — это террор против людей, бизнеса и нормальной жизни».

Украина вновь призвала международное сообщество усилить давление на Москву с помощью санкций и тарифов, а также ускорить предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны. Киев подчеркнул, что готов к переговорам о мире как в двустороннем формате с Россией, так и в трёхстороннем — при участии США.