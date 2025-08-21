Секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем выступила у южной стены на границе с Мексикой, заявив, что нынешний президент выполнил главное обещание — остановить поток нелегальных мигрантов и вернуть безопасность американцам.

По словам Ноем, новая стена стала реальным барьером для нарушителей: она высокая, прочная, через неё невозможно перелезть или прокопаться. Кроме того, по поручению президента вся стена будет окрашена в чёрный цвет — в условиях жары на юге это создаст дополнительное препятствие, делая подъём практически невозможным. «Мы покрасим всю стену вдоль южной границы в чёрный цвет, чтобы отговорить людей от попыток перейти границу незаконно», — подчеркнула Ноем.

В DHS уверены, что сочетание прочной конструкции и психологического фактора существенно снизит число попыток нелегального перехода и облегчит работу пограничников.

Сам 47-й президент США также заявил, что ситуация на границе изменилась кардинально: «Сейчас через нашу границу почти никто не переходит нелегально. Мы вернули безопасность нашим сообществам, и Америка снова контролирует свою судьбу».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship