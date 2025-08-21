Трамп сравнил встречу с Путиным с историческим спором Никсона и Хрущёва

Дональд Трамп заявил, что Украина не может выиграть войну против России, поскольку администрации Джо Байдена запрещает ей наносить удары по территории противника.

Политик написал в своей соцсети:

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-агрессора. Это как в спорте: у команды прекрасная защита, но ей не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией. Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине наносить удары, только защищаться. И чем это закончилось? В любом случае, эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом — ноль шансов. Интересные времена впереди!!!».

Сразу после публикации Трамп выложил фотографию со встречи на Аляске, на которой он указывает пальцем в грудь Владимиру Путину. Бывший президент США сопоставил этот кадр с известной сценой 1959 года, когда на открытии американской промышленной выставки в Москве вице-президент США Ричард Никсон спорил с лидером СССР Никитой Хрущёвым.

Тогдашний разговор вошёл в историю как «кухонные дебаты». На фотографии, сделанной фотографом Эллиоттом Эрвиттом, Никсон жёстко указывает пальцем на Хрущёва. По воспоминаниям очевидцев, советский лидер отреагировал резкой репликой. В российских источниках утверждается, что он отправил Никсона «на**й», а сам Эрвитт, владевший русским языком, цитировал услышанное как: «Go f#ck my grandmother».

Этот кадр стал символом идеологического противостояния двух сверхдержав. Трамп, сопоставив своё общение с Путиным с тем историческим эпизодом, явно стремился подчеркнуть жёсткость и прямоту своего стиля в диалоге с Россией.