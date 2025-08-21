Южная Калифорния готовится к продолжительной волне экстремальной жары, которая, по прогнозам, сохранится до ночи субботы. Температуры в ряде районов превысили столетние рекорды, и синоптики предупреждают о серьёзных последствиях для здоровья, инфраструктуры и окружающей среды.

Наиболее жарко будет в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Вентуре. Национальная метеослужба уже выпустила предупреждения о сильной жаре, а также рекомендации по мерам предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и следить за детьми и пожилыми людьми.

Экстремальная жара также повышает риск лесных пожаров и гроз в некоторых районах. Власти призывают жителей быть готовыми к возможной эвакуации и следить за обновлениями прогнозов.

Метеорологи отмечают, что август оказался значительно теплее июля в большинстве районов штата, и в целом температура будет выше среднегодовой нормы.