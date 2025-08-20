Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс сообщила, что присяжные признали виновным 53-летнего Дмитрия Мишина по делу о стрельбе в синагоге в районе Ричмонд в 2023 году.

Мишин был осуждён по шести эпизодам вмешательства в отправление религиозного культа с признанием отягчающего обстоятельства — преступления на почве ненависти по каждому эпизоду. Кроме того, он признан виновным по шести эпизодам демонстрации имитационного огнестрельного оружия, сообщил прокурор.

«Я благодарю присяжных за их работу. В нашем обществе нет места антисемитизму. Прокуратура будет жёстко преследовать преступления на почве ненависти и делать всё возможное, чтобы бороться с ненавистью в суде. Подобные преступления наносят тяжёлый ущерб жертвам и сообществам в целом, и мы обязаны на них реагировать», — заявила прокурор Дженкинс.

По материалам суда, вечером 1 февраля 2023 года Мишин вошёл в центр «Шнеерсон» на улице Балбоа, где проходил урок для прихожан, среди которых было много пожилых людей. Заговорив по-русски, он достал из-под куртки муляж пистолета и произвёл 7–8 холостых выстрелов. Перед уходом он выкрикнул фразу «передайте привет Моссаду».

Во время обыска в его доме полиция пистолет с холостыми патронами. Также было обнаружено видео от 14 января 2023 года, на котором Мишин сжигает некий предмет перед этой же синагогой. В соцсетях следователи нашли фотографию Мишина с предметом, похожим на гранату, в военной форме со свастикой; снимок был опубликован 2 февраля, на следующий день после инцидента.

Дмитрий Мишин остаётся под стражей. Вынесение приговора назначено на 29 августа 2025 года.