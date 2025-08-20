После почти двух лет войны между Израилем и ХАМАС Газа лежит в руинах. По данным ЮНИСЕФ, погибло более 60 000 человек, 18 592 из которых — дети.

По меньшей мере 1,9 миллиона жителей Газы (это примерно 90% населения) были вынуждены покинуть свои дома, оставшись без крова, чистой воды и постоянного доступа к продовольствию. Многие из них месяцами сталкиваются с тем, что международные агентства называют “катастрофическим уровнем голода”.

Несмотря на неоднократные отрицания израильских официальных лиц, мировое сообщество однозначно: Газа находится на грани голода. Религиозные лидеры, гуманитарные организации и главы государств, включая президента Дональда Трампа, признали факт голода. ЮНИСЕФ (Фонд ООН по оказанию помощи детям в чрезвычайных ситуациях) на прошлой неделе призвал увеличить гуманитарный и коммерческий трафик в Газу, заявив о необходимости “наполнить сектор поставками, используя все каналы и все пути”, чтобы бороться с растущим уровнем смертности, сопровождающим блокаду гуманитарной помощи, войну и голод.

На еженедельном брифинге ACoM для СМИ 8 августа приглашённые спикеры обсудили причины этого кризиса, условия на местах и меры, которые необходимо принять для защиты жизни детей и семей в Газе.

Алекс де Ваал, исполнительный директор Всемирного фонда мира, эксперт по голоду и массовым зверствам Школы права и дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтса, начал своё выступление со слов соболезнования тем, кто страдает в Газе.

“До октября 2023 года ситуация в Газе была необычной — продовольствие и медицинская помощь были на должном уровне. Но потом возникла ситуация, при которой почти два миллиона человек полностью стали зависеть от международных поставок при контроле Израиля. После октября 2023 года Израиль полностью осадил Газу, не позволяя никаким поставкам проникнуть в регион в течение первых 7 недель, — продолжил он. — Потом была частичная осада, и некоторое количество пропитания смогло попасть в Газу. В то же время Израиль проводил воздушные и наземные военные операции, которые уничтожили объекты, критически важные для выживания.”

“И это ключевое понятие, так как в международном законе, связанном с голодом, речь идёт не о еде, а о незаменимых объектах для выживания, которые включают еду, воду, лекарства, медицинскую помощь, размещение и пр. Также были массовые перемещения населения, — продолжил Алекс де Ваал. — По данным за 13 месяцев с ноября 2023 по декабрь 2024 года, население Газы подошло к границе уровня голода, но ещё её не преодолело. США тогда заставили Израиль позволить предоставить больше помощи, чтобы эта черта голода не была перейдена. В то же время Израиль не позволил собирать все необходимые данные — журналисты и сотрудники гуманитарной помощи просто не допускались на места.”

“Согласно прогнозам Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), поддержанным ООН, в настоящее время в Газе реализуется худший сценарий голода: с апреля более 20 000 детей находятся в больницах с недоеданием, а к сентябрю ожидается, что полмиллиона жителей Газы окажутся в самой тяжёлой категории ИКФ — катастрофическом голоде, характеризующемся истощением, нищетой и смертью.”

“В последние месяцы мы наблюдаем только ухудшение ситуации — полная осада Газы, полный коллапс в доступности еды. Это началось в марте. Это катастрофическое уменьшение продовольствия.”

По его словам, после международного давления во время двухмесячной блокады с марта по май 2025 года, когда массовая продовольственная помощь с трудом доставлялась примерно в 400 пунктов раздачи продовольствия ООН, размещённых по всему сектору Газа, поддерживаемый Израилем и США американский некоммерческий Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) начал работу в четырёх пунктах раздачи, три из которых расположены на крайнем юге Газы. По состоянию на середину июля подтверждено более 800 случаев гибели людей при попытке получить продовольствие.

“Ситуация всё больше ухудшается, что ведёт к её критическому обострению. Будет очень тяжело стабилизировать ситуацию и вернуть её в нормальное русло.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services