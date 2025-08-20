До 24 августа в Сакраменто можно бесплатно обрести четвероногого друга

Приют для животных Front Street в Сакраменто проводит акцию: до 24 августа все собаки и щенки находят новые дома абсолютно бесплатно! Сейчас вольеры приюта переполнены, и каждый день продолжают поступать новые четвероногие подопечные.

Вместе с питомцем каждый будущий хозяин получает полный пакет услуг, который обычно обходится почти в $1 000: стерилизацию или кастрацию, вакцинацию и микрочип.

«Мы полностью переполнены, – говорит Филлип Циммерман, менеджер приюта. – Мы принимаем всех собак города Сакраменто и нуждаемся в помощи жителей. Подарите дом хотя бы одной собаке – и вы спасёте жизнь!»

В приюте есть собаки на любой вкус: от игривых щенков до спокойных и уравновешенных пожилых псов, от крупных пород до маленьких уютных компаньонов. Консультанты по усыновлению ждут будущих хозяев каждый день с 12:00 до 17:00, чтобы помочь выбрать питомца и пройти все формальности.

Усыновление происходит по принципу «кто первый пришёл – того и собака».

Если вы пока не готовы забрать питомца навсегда, есть другой способ помочь – временный приют (фостерство). Это бесплатно, а польза огромная: вы освобождаете место в приюте и помогаете сотрудникам лучше понять характер собаки в домашней обстановке. Даже короткое фостерство может стать решающим для судьбы животного.

Посмотреть всех доступных собак и узнать больше об усыновлении или фостерстве можно на сайте frontstreetshelter.org.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com