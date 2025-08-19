Проект «Slavic Voice»: соединяя славянскую молодежь, когда границы и расходы разлучают нас

Во всем славянском мире политическая нестабильность все больше усложняет возможность для молодежи встречаться и общаться лично. Война в Украине, политические репрессии в Беларуси и напряженные отношения с Россией привели к введению строгих визовых правил, резкому росту цен на авиабилеты, ставшими непосильными для множества людей, и приостановке транспортных маршрутов. Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, цены на перелеты между США и Восточной Европой выросли более чем на 40% в период с 2021 по 2023 год, а многие прямые рейсы были полностью отменены. Даже когда поездка технически возможна, сложные процедуры оформления и одобрения визы, длительное ее ожидание препятствуют путешествиям, которые раньше связывали семьи и сообщества, находящиеся в разных концах мира.

Эти преграды действуют в обе стороны. Молодежь из славянской диаспоры в США сталкивается с трудностями в оплате поездок на историческую родину, в то время как их друзья и родственники в славянских странах вынуждены платить высокие визовые сборы, при этом имея низкие шансы на одобрение, при попытке посетить Америку. В 2023 году данные Госдепартамента США показали рекордно низкий уровень одобрения виз для посетителей из России и Беларуси. Для молодежи первого поколения это означает, что они растут с гораздо меньшими возможностями напрямую прикоснуться к своим культуре и историческому наследию.

Именно поэтому две молодые украинские иммигрантки первого поколения — Лия Мордехай и Нелли Фуксман — создали проект Slavic Voice.



Slavic Voice — это молодежная некоммерческая медиаплатформа, призванная сохранять связь между славянскими сообществами, когда поездки делаются все дороже или даже невозможными. Вместо того чтобы полагаться на физические встречи, многоязычная цифровая газета Slavic Voice дает возможность авторам делиться своим мнением, искусством и культурным наследием онлайн — как на английском, так и на родных славянских языках. Публикуя материалы, доступные читателям по всему миру, Slavic Voice устраняет разрыв, вызванный политикой и экономикой. Миссия молодежной медиаплатформы также тесно связана с поддержкой Украины в это время войны — мы усиливаем украинские голоса, сохраняем украинскую культуру, находящуюся под угрозой, и противостоим дезинформации с помощью подлинных молодежных историй.

Slavic Voice — это больше, чем издание — это культурная встреча. Каждая публикация в этом проекте — это возможность для кого-то из диаспоры поделиться своим взглядом с читателями в славянских странах, а для тех, кто живет на родине, напрямую обратиться к мировой аудитории.

Цели Slavic Voice:



• Предоставить платформу для молодежи, которая не может встретиться лично, для совместной работы и обмена;

• Сохранять родные языки через двуязычные публикации;

• Поддерживать новые славянские голоса, которых нет в мейнстримных медиа;

• Укреплять связи между сообществами, разделенными политическими границами и экономическими барьерами

В эпоху, когда рост цен на авиабилеты, отказы в выдаче виз и политическая напряженность угрожают ослабить культурные связи, Slavic Voice предлагает пространство, которое всегда открыто и доступно всем. Мы переносим разговоры, которые раньше происходили в гостиных, на семейных встречах или на улицах в пространство, где никакая граница не может их прервать.

Если вы хотите рассказать свою историю, связаться с молодежью из разных уголков славянского мира и помочь сохранить наше общее наследие, присоединяйтесь к Slavic Voice.

С нами можно связаться по адресу: [email protected] или через форму, чтобы добавить свой голос в растущую сеть историй, идей и культуры, которые сохраняют жизнь нашему сообществу.

Авторы: Лия Мордехай и Нелли Фуксман