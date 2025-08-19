В крупнейших городах Калифорнии зафиксировано снижение уровня бездомности — в отличие от общенационального роста.

Согласно предварительным данным, Лос-Анджелес уменьшил уличную бездомность на 9,5%, Сан-Диего — общую бездомность на 13,5%, в Риверсайде снижение составило 19%, в Сан-Бернардино — 14,2%, в Контра-Косте — 25,5%. Аналогичная динамика отмечена и в других округах.

Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что Калифорния применяет комплексный подход — от лечения психических заболеваний до строительства жилья и приютов. В прошлом году, когда в США бездомность выросла на 18%, в Калифорнии рост составил лишь 3%.