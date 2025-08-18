15 августа на военной базе Эльмендорф–Ричардсон в Анкоридже состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит прошёл в закрытом формате, без привычной для подобных событий помпы и торжественности, и уже сам факт его проведения вызвал неоднозначную реакцию в США. Для многих жителей Аляски приезд российского лидера стал болезненным напоминанием о колониальном прошлом региона, а для сторонников Украины — поводом выразить протест против легитимизации агрессора. Среди тех, кто специально прилетел на край Америки, чтобы заявить о своей позиции, оказалась гражданская активистка российского происхождения из Нью-Йорка Мария Вьюшкова.

Для неё это решение стало актом личной ответственности. Она подчёркивает, что как американская гражданка находится в более защищённом положении, чем многие беженцы или просители убежища, поэтому считает своим долгом выступать открыто и без страха. «Я не позволю себя запугать. Я уже видела, как это работает в России. И повторить то же самое в Америке? Извините, через мой труп», — говорит Мария. Её протест — не только акт солидарности с Украиной, но и проявление гражданской ответственности перед новой страной.

В руках у неё был не только украинский флаг, но и символика антиколониальных движений — флаги Бурятии и Сибирской республики. Это был осознанный шаг: показать, что имперские амбиции России неприемлемы не только в отношении Украины и Аляски, но и собственных регионов страны. «Аляска и Сибирь — два берега одной реки, — поясняет она. — Но ни Аляска не твоя, ни Украина не твоя, ни Сибирь — тоже не твоя».

Протесты против визита Путина на Аляску стали беспрецедентными для региона. 14 августа на улицы Анкориджа вышли несколько сотен человек. На следующий день участники акции развернули огромный украинский флаг длиной более 200 метров — для этого потребовалась координация и усилия многочисленных активистов. Протесты прошли не только в крупнейшем городе штата, но и в Джуно, Хомере и других населённых пунктах. Для удалённой и малонаселённой Аляски такие масштабы оказались необычными, а участие требовало серьёзных усилий — учитывая дороговизну перелётов и дефицит жилья. По словам Вьюшковой, именно поэтому встреча была назначена в Анкоридже: власти надеялись, что труднодоступность города станет препятствием для массовых протестов.

Местные жители, в том числе представители коренных народов, поддержали акции. На митинге одна из лидеров напомнила, что во время российской колонизации численность коренного населения Аляски сократилась в десять раз. В руках протестующих звучали лозунги: «Украина и Аляска никогда больше не будут с Россией». Мария отмечает, что в протестах ощущалась историческая близость: люди видели параллели между судьбой Украины и судьбой Аляски.

По её мнению, саммит Путина и Трампа не стал тем триумфом, на который рассчитывал Кремль. Путин получил возможность временно вырваться из международной изоляции, а Трамп — картинку для своего электората. Но реальных договорённостей встреча не принесла. «Я рада хотя бы тому, что это не стало колоссальным триумфом Путина. Трамп, конечно, жаждал красивых фотографий ради собственного эго, но последствий не последовало. И это уже хорошо», — говорит Вьюшкова.

Интервью с активисткой записано буквально за несколько часов до очередной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа сегодня в Вашингтоне. Мария уверена: Трамп будет пытаться навязать Украине выгодные Кремлю условия, но сделать этого не сможет. «Нельзя отдать то, что тебе не принадлежит. Украина не является собственностью Трампа. Он может пытаться что-то навязать, но это обречено на провал», — считает она.

Многие россияне, в том числе родственники и знакомые Вьюшковой, восприняли приезд Путина в США как шанс на «примирение». Но для неё это иллюзия. Люди хотят верить в сказку о возвращении к миру до войны, но возврата уже не будет. Этот процесс необратим, и чем раньше это осознают, тем скорее наступит конец войны в Украине, считает активистка.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship