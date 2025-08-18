В понедельник президент США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. На переговорах присутствуют европейские лидеры, обсуждается прекращение войны с Россией.

После саммита в Аляске, где Трамп принял Владимира Путина, американский лидер усиливает давление на Киев, добиваясь мирного соглашения. Путин соглашается рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и союзников, сопоставимых с НАТО.

«Я полностью убеждён, что если бы Россия подняла руки и сказала: “Мы сдаёмся, мы уступаем, мы отдаём Украине и великой Америке Москву и Петербург, и всё вокруг на тысячу миль”, — фейковые СМИ и демократы всё равно сказали бы, что это худший день в истории США для Дональда Трампа», — говорит президент.

Трамп также продолжает заявлять: «Я урегулировал шесть войн за шесть месяцев, включая одну с возможной ядерной катастрофой. Но я вынужден читать в Wall Street Journal и других изданиях, что я всё делаю неправильно. Это война сонного Джо Байдена, не моя. Я здесь, чтобы её остановить».

По словам Трампа, встреча в Белом доме становится историческим событием: «У нас никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Это великая честь для Америки! Посмотрим, какими будут результаты».

Ранее Зеленский отказался от предложений Владимира Путина передать России всю территорию Донецкой области в обмен на заморозку линии фронта.