Трамп: «Я хочу остановить гибель людей» — США продолжают переговоры о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп сегодня выступает с заявлениями после встречи с президентами России и Украины, а также семью лидерами Европы. Он подчёркивает, что главная цель переговоров — быстрое прекращение войны.

«Мы имели хорошие дискуссии и значительный прогресс. Я знаю, что Зеленский, я сам и Путин хотим, чтобы это закончилось», — заявил Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме.

Президент подчёркивает, что США продолжают поддерживать Украину военной помощью: «Мы продаём вооружение, уже на сумму более $300 миллиардов. Наши системы Patriot почти стопроцентно надежны». Он добавляет, что американское оружие используется для защиты страны и укрепления обороны.

Трамп также заявил о личной мотивации: «Я люблю украинский народ и российский народ. Я хочу, чтобы война остановилась. Это очень важно».

На вопросы о почтовом голосовании в США Трамп ответил резко: «Мы положим конец голосований по почте. Оно коррумпировано. Это единственный способ, которым демократы могут выиграть выборы».

Президент также подчёркивает успехи в обеспечении внутренней безопасности: «Сейчас наши границы сильные. В течение 90 дней никто не проник в страну нелегально».

Отвечая на вопросы о будущем мира в Украине, Трамп уверенно заявляет: «Если мы достигнем мира, он сработает. Я в этом уверен».

Он подчеркивает готовность США к диалогу со всеми сторонами: «Мы работаем с Украиной, Россией и всеми заинтересованными странами, чтобы убедиться, что соглашение будет долгосрочным».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США и Европу за поддержку: «Мы закупили оружие у США и благодарны Европе за финансирование. Это помогает защитить страну и восстановить армию».

