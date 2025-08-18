Президент США Дональд Трамп провёл в Белом доме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В переговорах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Великобритании Киир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Основным вопросом стали гарантии безопасности для Украины, которые, по словам Трампа, будут обеспечены европейскими странами при координации с США. Американский лидер сообщил, что после переговоров созвонился с Владимиром Путиным и начал подготовку к встрече между российским и украинским президентами. По её итогам планируется проведение трёхстороннего саммита с участием Трампа.

Участники переговоров положительно оценили инициативу, сообщил Трамп. По словам американскго президента, Владимир Зеленский назвал разговор с американским президентом «очень хорошим». Марк Рютте отметил, что Трамп сумел сдвинуть диалог с места. Остальные участники поддержали начинания нынешней администрации Белого дома.

В Белом доме заявили, что усилия Дональда Трампа “свидетельствуют о возвращении американского лидерства и стремлении положить конец войне, которая продолжается почти четыре года”.