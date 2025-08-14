В ночь на субботу, 2-го августа, в Сакраменто, в районе пересечения Watt Avenue и Auburn Boulevard произошла смертельная авария. По данным полиции, поступило сообщение о наезде автомобиля на женщину, находившуюся на проезжей части.

Свидетели сообщили, что пострадавшая лежала в среднем ряду дороги, когда её сбил чёрный Chevrolet Suburban. Водитель покинул место происшествия. Позднее на южной стороне Watt Avenue был замечен серебристый Toyota Prius, причастность которого к аварии уточняется.

Пожарные и медики прибыли на место, однако спасти женщину не удалось. Коронер округа Сакраменто установил личность погибшей: 43-летняя Екатерина Юрьевна Путивцева. Причина смерти — наезд с последующим скрытием с места происшествия.

Полиция продолжает расследование и ищет водителя, причастного к наезду.