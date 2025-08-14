Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вместе с лидерами штата, членами Конгресса и представителями общественных организаций объявил о масштабных мерах в ответ на попытки администрации Дональда Трампа изменить конгрессионные округа в Техасе и ряде других штатов.

Выступая в четверг, Ньюсом сообщил, что уже в понедельник в законодательное собрание Калифорнии будет внесён пакет законопроектов, предусматривающий проведение внеочередных выборов и внесение поправки в конституцию штата для защиты независимого перераспределения округов. Он подчеркнул, что эти шаги направлены на «нейтрализацию» действий Техаса и других штатов, где, по его словам, происходит «беспрецедентная попытка перерисовать карты по указанию президента Трампа».

“Трамп-2028 — это не шутка. Дональд Трамп считает, что правила на него не распространяются, и сделает всё, чтобы захватить третий срок. Проснись, Америка. Если Трамп сфальсифицирует эти выборы, страны у тебя больше не будет”, – сказал Ньюсом.

Ньюсом обвинил Трампа в стремлении «манипулировать системой ради удержания власти» и призвал «другие прогрессивные штаты встретить огонь огнём». По его словам, если подобные инициативы в республиканских штатах будут реализованы, калифорнийский план вступит в силу автоматически.

На пресс-конференции губернатор резко осудил попытки администрации Трампа оказывать давление на оппонентов, а также напомнил о случаях использования федеральных сил и служб для запугивания населения. «Проснитесь, Америка. Если он сфальсифицирует эти выборы, мы потеряем страну», — заявил Ньюсом, предупредив о риске попытки Трампа баллотироваться на третий срок.

Власти штата пообещали полностью профинансировать внеочередные выборы, несмотря на их стоимость в десятки миллионов долларов, заявив, что «цена демократии не измеряется деньгами».

Как отмечает местная пресса, губернатор Калифорнии обычно проводит пресс-конференции в окружении офицеров дорожного патруля штата. Однако в четверг ситуация оказалась неожиданной — встречать губернатора прибыли агенты пограничной службы администрации Дональда Трампа.

Ранее губернатор Ньюсом заявил, что Калифорнии намерена “положить конец президентству Трампа”.