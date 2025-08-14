Российский самолет прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа

Российский правительственный самолет Ил-96-300 приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже накануне саммита между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоится 15 августа.

По данным ТАСС, на борту могут находиться предварительная делегация и высокопоставленные члены российской команды.

Самолет, выполнявший рейс RSD 381 из Москвы, принадлежит спецподразделению «Россия» и оснащен для перевозки высокопоставленных лиц, включая главу государства. Сообщается, что борт Путина имеет возможность обеспечения стратегических функций, включая управление ядерным арсеналом.

В преддверии встречи США планируют предложить экономические стимулы России, в том числе доступ к природным ресурсам Аляски, в обмен на прекращение войны в Украине. Американские пилоты, ранее обучавшиеся для отражения угроз со стороны России, будут обеспечивать охрану воздушного пространства во время визита.

Самолет RA-96023 известен не только как кортеж Кремля: семь лет назад он оказался в центре скандала, когда аргентинские власти изъяли почти 400 килограммов кокаина из российского дипломатического объекта в Буэнос-Айресе, и местная жандармерия предположила, что наркотики могли быть доставлены именно этим самолетом.