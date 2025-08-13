Губернатор Аляски Майк Данливи приветствует саммит Трамп–Путин и подчеркивает стратегическое значение региона

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил поддержку предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая пройдет в Аляске. По его словам, штат занимает стратегически важное положение на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге, всего в двух милях от России. «То, что происходит в Арктике и Тихом океане, напрямую влияет на Аляску и США в целом», — отметил губернатор.

Данливи подчеркнул, что Аляска исторически служила мостом между странами и продолжает быть ключевым регионом для дипломатии, торговли и безопасности. Он выразил обеспокоенность действиями России и Китая в Арктике, заявив, что контроль этих стран над морскими путями и природными ресурсами региона может снизить свободу США как страны.

В апреле российский флот протестировал новый боевой ледокол «Иван Папанин», оснащённый 76-мм орудием и местом для восьми противокорабельных ракет, ставший первым боевым судном для действий в арктических водах. Россия наращивает военное присутствие в Арктике, Китай также расширяет свои позиции. В то же время США отстают, и северный фланг страны остается уязвимым.

По словам Данлеви, администрация Трампа предпринимает меры по укреплению американского присутствия в Арктике. Под руководством министра внутренней безопасности Кристи Ноэм развернута крупнейшая в истории США инвестиционная программа в арктический флот Береговой охраны, включая строительство 17 новых ледоколов, а также сотрудничество с Канадой и Финляндией для совместного судостроительства и подготовки специалистов.

Губернатор подчеркнул, что эти меры укрепят национальную безопасность, защитят экономические интересы и суверенитет США, а также обеспечат долгосрочное присутствие страны в Арктике и на Северном морском пути.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что не считает запланированные на пятницу переговоры с Владимиром Путиным в Аляске победой для России. Он обвинил СМИ в «несправедливом освещении» саммита и назвал своего бывшего советника Джона Болтона «тупым уволенным лузером» за оценку встречи как «большой победы Москвы».

Саммит станет первым визитом Путина в США с 2015 года и первой поездкой в западную страну с начала войны в Украине. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине; Трамп ранее заявлял, что прекращение войны — его цель и даже предъявлял Москве ультиматум о переговорах с Киевом.